“the studios: milan media house": nasce la media company del club rossonero

Ogni azienda deve diventare una sorta di media company: questa è la tendenza diventata un "must" sul quale convergono i pareri di tutti i maggiori esperti di marketing.

Il Milan la cavalca in senso letterale dando vita a The Studios: Milan Media House.

La media company rossonera vede al timone Lamberto Siega, marketing & digital director del club, che riporterà al Chief revenue officer Casper Stylsvig.

Con The Studios: Milan Media House “aumentiamo in maniera significativa la capacità del club di produrre contenuti multimediali, sia per le piattaforme più tradizionali sia per quelle più innovative”, spiega Siega.

A scendere in campo, quindi, non saranno più "solo" Ibrahimovic e Donnarumma, ma anche le ultime tecnologie, il know how e nuovi studi ad hoc per valorizzare il brand-Milan attraverso tutti i touchpoint, tradizionali e online.

Un salto di qualità nella strategia di un club che vanta oltre 500 milioni di tifosi sparsi in tutto in mondo e che con la nuova proprietà ha accelerato sul fronte della digitalizzazione.

Abbracciando un nuovo modello direct to consumer il Milan intende con questa mossa rafforzare il legame emotivo con la propria consumer base e attirare nuovi utenti, grazie a contenuti sempre più rilevanti e adatti alle diverse piattaforme, con particolare riguardo a social in fortissima crescita come Twitch e Tik Tok.