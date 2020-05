Thun, anche on line a vincere sono i sentimenti e le emozioni oltre ai numeri

Da Minnie al bimbo calciatore, dalla ballerina alle fatine. Questi ed altri personaggi fanno crescere thun.com che nei prima quattro mesi dell’anno registra un aumento delle vendite on line del 64%. Dal 18 maggio le collezioni Thun saranno disponibili nuovamente anche in store. Il buon andamento del canale digitale di Thun, evidenziato dalle eccellenti performance del primo trimestre, viene confermato dalla significativa crescita a tripla cifra registrata nel mese di aprile: +360% rispetto all’anno precedente.

Sicuramente in linea con la tendenza, ma anche in parte dettati dall’inevitabile arresto del canale tradizionale, gli ottimi risultati evidenziano l’apprezzamento delle nuove collezioni da parte dei milioni di appassionati del noto marchio altoatesino, interprete da sempre di un mondo di valori che si riflette nella cura del dettaglio di ogni singola creazione. Ma non solo.

A vincere per Thun -anche nel digitale- è la ricerca, da parte di tanti, di prodotti capaci di trasmettere emozioni unita alla voglia di condividere affetto attraverso piccoli gesti, come un regalo inviato a distanza, che oggi più di ieri, grazie alle nuove tecnologie, arriva a destinazione. La scelta, attuata di recente dall’azienda, di gestire direttamente la piattaforma e-commerce come hub per tutte le funzionalità avanzate ha contribuito a rafforzare il risultato.

A beneficiare dello sviluppo del nuovo sito thun.com, realizzato con il supporto di Connecthub, è anche lo spazio dedicato ai punti vendita, limitato in queste settimane a causa dell’emergenza, ma che grazie allo sviluppo della piattaforma thun.com acquista una nuova importante vetrina.

Innegabile il valore strategico dello sviluppo digitale a supporto del canale tradizionale, che rimane il punto privilegiato di incontro del brand con i tanti estimatori e dove nuovamente, a partire dal 18 maggio Thun, attende in piena sicurezza, con tante novità dedicate al living, tutti i suoi clienti per godere dei servizi offerti direttamente in negozio, come la personalizzazione e il confezionamento dedicato, ma soprattutto di quel calore umano e relazionale che da oltre 70 anni rappresenta la chiave del successo del marchio e di tutte le sue creazioni.