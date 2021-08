Addio a Mario Pennacchia, esperto giornalista e saggista sportivo

Tristezza per l’addio, a 93 anni, di Mario Pennacchia, esperto e molto documentato giornalista e saggista sportivo, persona perbene.



Mi commissionò il primo pezzo per la pagina sui giovani, “Forza ragazzi !”, che propose di pubblicare all’allora direttore del Corriere dello Sport, Totò Ghirelli.



Poi diventammo colleghi a “Il Giorno” di Gaetano Afeltra e amici, andavamo a cena con il senatore Antonio Landolfi, consigliere della A.S.Roma, e l’allora presidente del club giallorosso, Gaetano Anzalone.



Simpatizzante della Lazio e grande esperto di arbitri, fu il primo giornalista ad anticipare i nomi dei direttori di gara delle partite, sulla “Gazzetta”, di cui, per anni, diresse la redazione romana, valorizzando giovani redattori.



Mario ha pubblicato tanti libri, dedicati allo sport e ai suoi campioni, come: Gli Agnelli e la Juventus (vincitore, nel 1986, del Premio Bancarella Sport), Il Calcio in Italia, Lazio Patria Nostra, e Football Force One.



Caro Mario, che la terra ti sia lieve !