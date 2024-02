Adv della Regione Calabria sorpresa: Ryanair in pole position

Adv Regione Calabria sorpresa: Ryanair in pole position

La compagnia aerea irlandese Ryanair è in testa nei quattro lotti del bando di gara indetto dalla Regione Calabria per l’affidamento dei servizi di marketing digitale turistico per la promozione della “Destinazione Calabria”

Il budget stimato 47 milioni di euro, Iva esclusa con contratto di 36 mesi. il gruppo fondato da Michael O’Leary si è posizionato in prima posizione in tutti e quattro i lotti.

Il primo lotto, del valore di 10,5 milioni di euro, è per le attività in almeno tre mercati tra Regno Unito, Irlanda, Francia, Belgio, Olanda, Lussemburgo, Spagna e Portogallo.

Il secondo (11,5 milioni di euro) tre mercati tra Albania, Bosnia, Croazia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Svizzera, Liechtenstein, Austria, Slovenia, Germania Norvegia, Svezia, Finlandia, Danimarca e Malta.

Terzo lotto di 5 milioni di euro, tre mercati tra Ungheria, Polonia, Turchia, Russia, Bielorussia, Kazakistan, Moldavia, Ucraina, Estonia, Lettonia, Lituania, Armenia, Azerbaijan, Georgia, Bulgaria, Grecia, Macedonia, Romania, Serbia e Montenegro

Quarto lotto per 20 milioni di euro, si concentra sull’Italia in almeno tre regioni tra Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Lazio, Marche, Toscana ed Umbria.

Al primo classificato, spiega il bando, “potranno essere affidati appalti specifici fino ad un importo massimo stimato pari al 65% di ciascun lotto”. Il 20% andrà al secondo classificato, il 10% al terzo.

Si diceva che Ryanair è in pole. Chi c'è dietro: nel primo e nel secondo lotto Tbwa\Italia, Pomilio Blumm, Energent, InRete e Digital Angels; nel terzo East Media, Pomilio Blumm, Energent, InRete e Digital Angels; nel quarto, infine, Tbwa\Italia, Energent, Pomilio Blumm, InRete e Digital Angels.

“Non posso nascondere la sorpresa, come Presidente UNA nell’apprendere che il bando possa essere assegnato ad una linea aerea, sia pure stimata e importante come Ryanair”, spiega Davide Arduini a primaonline.it. “Un obiettivo di promozione turistica richiede una strategia di comunicazione e una pianificazione media ottimizzata rispetto ai target di riferimento, pane quotidiano delle agenzie di comunicazione”, le parole il numero uno dell’associazione che unisce tutti i principali consulenti della comunicazione professionale del nostro Paese.