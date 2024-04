Affaritaliani.it diventa un film. Le riprese sono iniziate in Puglia

Il fondatore e direttore Angelo Maria Perrino è interpretato dal pugliese Gaetano Scamarcio



La quasi trentennale storia di Affaritaliani.it, primo quotidiano digitale, in rete da aprile '96 diventa un film. Le riprese sono iniziate oggi in Puglia, regione dove è nato il fondatore e direttore Angelo Maria Perrino, interpretato dal pugliese Gaetano Scamarcio.



Girato per la piattaforma americana Fish, la pellicola è diretta dal filmaker irlandese Gustav Fisherman su un copione scritto dallo sceneggiatore francese Pierre Poisson. Nelle sale e in tv dall'inizio del prossimo aprile.