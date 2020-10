Al via “Activate People”, il programma che mette in azione CEO e persone

L’attuale emergenza sta imponendo una rivoluzione nel tradizionale paradigma impresa-lavoro, che sposta l’asse della relazione dalla partecipazione alla compartecipazione finalizzata a creare valore condiviso sul lungo periodo.

Il concetto di condivisione passa quindi dalla capacità da parte degli imprenditori, dei leader e delle persone, di individuare un obiettivo comune sul quale costruire la sostenibilità finanziaria e industriale, dimostrando capacità di adattamento, flessibilità e anche comprensione dei rischi e delle opportunità. Questo avviene in uno scenario nel quale le persone vivono con stress e apprensione l’incertezza sul futuro, e le imprese devono fare i conti con gli effetti della pandemia, ripensando alla loro organizzazione, con i collaboratori sempre più dislocati lontano dal luogo di lavoro.

Havas PR che affianca le aziende nei percorsi di comunicazione interna ed employer advocay ha ideato “Activate People” un percorso finalizzato a sostenere questo grande momento di cambiamento con una formula che integra ai suoi specialisti della comunicazione, un’equipe di coach e di psicologi, per intervenire a vari livelli nella piramide decisionale e organizzativa.

Partner privilegiato del progetto è Lang&Partners, la società di consulenza HR “boutique”, con cui Havas PR ha già lanciato due anni fa il percorso per le imprese italiane sulla Diversity&Inclusion, che ha un’esperienza consolidata nell’executive coaching finalizzata ai processi di cambiamento culturale e di leadership in azienda.

Activate People lavora su quattro livelli definiti:

Assessment interno e individuazione di una purpose aziendale e di un percorso di messa in azione partendo dai dipendenti;

e di un percorso di partendo dai dipendenti; Definizione di un programma di executive coaching e personal branding per il CEO e il top management , finalizzato a comprendere le nuove leve da attuare in questo momento di forte cambiamento;

, finalizzato a comprendere le nuove leve da attuare in questo momento di forte cambiamento; Creazione di un “People center” che prevede il supporto di uno psicologo e di un executive coach per lavorare alla ridefinizione del proprio “ruolo in azienda” e agli skill necessari per ricoprirlo al meglio

che prevede il supporto di uno psicologo e di un executive coach per lavorare alla ridefinizione del proprio “ruolo in azienda” e agli skill necessari per ricoprirlo al meglio Realizzazione di un progetto di comunicazione interna nella quale chi ha partecipato al percorso “Activate People” diventa a suo volto “Activist” nel comunicare e coinvolgere i colleghi, e nel caso ambassador nelle attività di talent attraction e retention.

“Activate People nasce da questa pandemia che ha restituito un ruolo centrale alle persone in azienda. Oggi i CEO sono molto più preoccupati di far contenti le loro persone e non i loro clienti, e hanno ragione. In questa fase storica occorre costruire valore partendo dall’interno, motivando i talenti intorno ad una causa comune, che deve essere percepita come vero motore per il futuro dell’azienda. Per questo motivo i soft skill, la parte psicologica e motivazionale diventano strategici per trasformare gli sforzi di tutti in energia generativa. E’ un cambiamento senza precedenti che impone a tutte le imprese di portare le persone a puntare all’azione in direzione di un obiettivo comune” dichiara Caterina Tonini, CEO di Havas PR.

“La crisi Covid-19 ha posto in evidenza l’importanza di due fattori chiave per le aziende e chi ci lavora: la sicurezza emotiva e il benessere psicologico delle risorse. Il management, per creare ambienti di lavoro umani, resilienti e altamente performanti ora ha bisogno di fare una riflessione su una nuova leadership più risonante e su come utilizzare al meglio l’intelligenza emotiva per essere vera fonte di ispirazione per il team” dichiara Roberto D’Incau, CEO di Lang&Partners Younique Human Solutions.

L’intero progetto è pensato per essere sviluppato in modalità digitale oltre che fisica, in modo da consentire il coinvolgimento di persone da luoghi diversi e sfruttare anche le opportunità di collegamento offerte dalle piattaforme di videoconferenza utilizzate in azienda.