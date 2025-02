Amadeus e il pentimento dell'ad di Warner Discovery: "C'è stata fretta". E su Fazio annuncia...

Amadeus, l'ad di Warner-Discovery ammette: "C’è stata fretta"

Alessandro Araimo, ad di Warner-Discovery per il Sud Europa, ha fatto il punto sulla situazione del gruppo in una lunga intervista a La Repubblica. Tra i temi trattati, uno dei più discussi è stato il debutto di Amadeus sul Nove, che non ha avuto l'impatto che ci si aspettava. Nonostante il contratto record che l'ha strappato alla Rai, il game show "Chissà chi è" non ha mai realmente preso il volo, né in access prime time né in prima serata.

E su questo Araimo ha riconosciuto gli errori nella gestione del progetto: "Forse abbiamo avuto un po' fretta", ha ammesso. "Amadeus ha iniziato a lavorare con noi il primo settembre 2024, e alla fine del mese era già sul palco con la conduzione del Suzuki Music Party e della prima puntata di Chissà chi è". Quindi, probabilmente, ci sarebbe voluto più tempo e una programmazione più pensata, per permettere anche al conduttore di ambientarsi.

Tuttavia, l'Ad ha anche sottolineato che non tutto è da buttare, evidenziando come Amadeus abbia avuto successo con la rivisitazione de La Corrida: "Amadeus ha fatto benissimo con la rivisitazione della Corrida, trasferendo al nostro gruppo conoscenze che ancora non avevamo". Inoltre, ha promesso che Amadeus e il suo team sono già al lavoro su nuovi format: "Stiamo già lavorando a format del tutto nuovi che esalteranno il coraggio e la forte creatività di Amadeus", ma al momento non sono emersi altri dettagli.

Infine, Araimo ha parlato anche di Fabio Fazio, che sta ottenendo ottimi risultati con Che Tempo Che Fa sul Nove. Anche Fazio, come Amadeus, sarebbe già impegnato su nuovi progetti. "A nuovi format lavora un’altra nostra stella come Fazio", ha concluso l’Ad, senza entrare nei dettagli ma lasciando intendere che ci siano grandi novità in arrivo.