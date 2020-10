Amazon Black Friday in anticipo: tutte le offerte fino al 19 novembre

Amazon Black Friday in anticipo: dal 26 ottobre al 19 novembre 2020 ecco sconti e promozioni per gli acquisti natalizi su elettrodomestici, giochi, prodotti per la casa e molto altro

Ogni anno Amazon organizza il Black Friday per permettere agli utenti di usufruire di sconti e promozioni sugli acquisti natalizi. Oggi però il colosso dell'e-commerce ha voluto anticipare il periodo di offerte lanciando dal 26 ottobre al 19 novembre una nuova iniziativa chiamata "Black Firday in anticipo". Ogni giorno è possibile trovare nuove promozioni per risparmiare sull'acquisto di una vasta selezione di prodotti praticamente per qualsiasi categoria merceologica.

Durante il "Black Friday in anticipo" si potrà usufruire di offere su prodotti sia delle piccole aziende sia dei grandi marchi. E' possibile scegliere tra gli innumerevoli giocattoli, smartphone, elettrodomestici e prodotti di bellezza disponibili su Amazon. E' un'occasione praticamente unica per trovare i migliori regali di Natale al giusto prezzo, anche in vista di un nuovo possibile lockdown. Gli articoli per lo più verranno spediti fino al 31 dicembre 2020 ed eventualmente potranno essere restituiti fino al 31 gennaio 2021.

Amazon Black Friday in anticipo: le offerte di oggi

Oggi, ad esempio, è possibile acquistare il telefono Samsung Galaxy M51 con display Super AMOLED Plus da 6,7" e 4 fotocamere a 369,90 euro. Tra i prodotti in offerta ci sono anche cosmetici, articoli di arredamento, elettrodomestici di tutti i tipi come iRobot Roomba e Braava o scopa elettrica Hoover, libri, gioielli e articoli per la casa come le cialde Kimbo Nespresso. Per gli appassionati di calcio, FIFA 21 con upgrade incluso per PS5 è disponibile a 49,99 euro. Attenzione però, le promozioni hanno una scadenza quindi conviene affrettarsi.