Migliaia di siti bloccati, da Amazon al Corriere: ecco cosa succede

Amazon bloccato: il sito di e-commerce così come altre migliaia di portali nel mondo risulta inaccessibile per un problema di comunicazione dei server

Diversi utenti stanno registrando problemi ad accedere al proprio account Amazon ed effettuare acquisti per almeno un'ora. La difficoltà tecnica, come riporta l'AGI, non riguarda però solo il sito del colosso dell'e-commerce ma anche i portali di altre aziende come Kickstarter e di testate giornalistiche come il Corriere della Sera, The Guardian, Bbc, Cnn, New York Times, Le Monde, Guardian e Financial Times. Sono risultate temporanamente fuori uso anche piattaforme come Vimeo, Reddit e Twitch.

Ad ogni tentativo di accesso, gli utenti visualizzano al posto dell'Homepage l'errore 503, che segnala una difficoltà del server a caricare il contenuto richiesto perchè guasto, sovraccarico o sotto attacco hacker. Inizialmente, almeno stando alle voci che correvano su Twitter, il blocco di migliaia di siti sarebbe stato dovuto ai servizi di Content Delivery Management di Shopify, che racchiude nel cloud i sistemi di distribuzione online di diverse aziende, ma ora il dito è puntato su Fastly e Amazon Web Service. La prima afferma di star ancora indagando sul motivo del disservizio mentre da parte del servizio cloud di Amazon non sono ancora arrivate comunicazioni ufficiali.

AGGIORNAMENTO

Il problema, almeno per quanto riguarda Amazon, sembra essere stato risolto. Il portale risulta infatti accessibile sia per la versione italiana che per quella USA. Il problema invece persiste per il Corriere della Sera.