Amazon lancia Kuiper, il servizio che offre internet dallo spazio

Amazon vuole fornire ai primi clienti di prova internet dallo spazio il prossimo anno e ha dichiarato martedì che entro il 2026 la metà dei 3.200 satelliti necessari dovrebbe essere in orbita.

I primi due satelliti saranno lanciati all'inizio di maggio, ha dichiarato Dave Limp, responsabile dei dispositivi dell'azienda. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate a Washington in occasione di una conferenza sull'industria satellitare.

Il servizio di Amazon, chiamato Kuiper, sarebbe in concorrenza, tra gli altri, con l'offerta Starlink già attiva e funzionante della SpaceX del miliardario tecnologico Elon Musk.

Alla conferenza è stato presentato anche un prototipo di ricevitore Kuiper. Secondo Limp, sviluppando i propri chip, tra le altre cose, il ricevitore potrebbe essere prodotto a meno di 400 dollari per unità.

Amazon è nota per vendere i suoi dispositivi, come gli altoparlanti Echo, ai clienti a circa il costo di produzione. Starlink offre i suoi terminali in Germania a un costo una tantum di 450 euro.