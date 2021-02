Bezos ora punta sui pagamenti. Amazon lancia la valuta digitale

Amazon punta sulla valuta digitale. Presto in Messico

Amazon si appresta a un progetto di valute digitali. Il lancio avverrà prima in Messico, rivolto, per ora, ai mercati emergenti. La novità come spiega il sito Coindesk traspare da una serie di annunci di lavoro pubblicati dal gigante dell'eCommerce. "Questo prodotto consentirà ai clienti di convertire i loro contanti in valuta digitale, con cui potranno godere di servizi online incluso l'acquisto di beni e servizi come Prime Video", si legge in uno degli annunci di lavoro calibrato sul Messico. Un secondo annuncio, invece, suggerisce che il prodotto sarebbe rivolto ai mercati emergenti.

Non è chiaro quanto l'incursione pianificata di Amazon nelle valute digitali abbia in comune con "Amazon Coins", iniziativa di valuta virtuale, attiva da anni, che consente ai proprietari di effettuare transazioni in contanti emessi da Amazon attraverso i giochi web.