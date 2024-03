American Express nuovo spot tv. "Nel lavoro, nella vita, in ogni momento"

American Express lancia una nuova campagna pubblicitaria televisiva

Al via la nuova campagna pubblicitaria di American Express sviluppata da Dentsu Creative che punta sul concetto del "Powerful Backing" e sull’impatto positivo che ha sulle persone, nella vita personale come nel lavoro. Pianificazione su TV, social e digital, OOH e display. Lo spot - “Nel lavoro, nella vita, in ogni momento. Con American Express" - racconta la storia di una giornata nella vita di Sonia e Alice, una coppia di professioniste affermate impegnate a bilanciare vita lavorativa e privata

“American Express ha sostenuto i consumatori e le aziende italiane nel corso degli anni come fa un partner affidabile e sicuro, nella loro vita quotidiana così come nella loro attività lavorativa. Con questa campagna, puntiamo a ribadire il nostro impegno a confermare questo supporto a tutti i nostri clienti e in ogni momento della loro vita, nei momenti di piacere o di lavoro, quando crescono, ma anche quando stanno progredendo, attraverso i migliori benefici e le soluzioni più innovative”, ha dichiarato Tabitha Lens, interim Country Manager, American Express Italia.

American Express spot tv. "Nel lavoro, nella vita, in ogni momento". Video