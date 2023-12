Andrea Giambruno pensa di far causa a Mediaset: "Così vinciamo di sicuro..."

Giambruno, la rivincita del first gentleman. Causa a Mediaset, ecco il piano

Andrea Giambruno sul piede di guerra. Dopo essere stato protagonista della scena mediatica per alcuni giorni, cosa che gli è costata il posto di lavoro oltre che la compagna, l’ex “first gentleman” starebbe pensando di fare causa a Mediaset per i fuori onda diffusi da Striscia la Notizia. A rivelarlo è la Stampa.

Il giornalista, secondo le indiscrezioni, avrebbe detto a qualche amico che le chance di vincere ci sono: “Faccio causa per violazione della privacy e diffamazione a mezzo stampa. L’avvocato mi ha detto che così vinciamo sicuro”.

Giambruno, nel caso dovesse andare fino in fondo, è cosciente di che cosa lo aspetta. “Mi hanno fatto fare un figura di merda mondiale”, si sarebbe sfogato. E, obiettivamente, non ha tutti i torti. I giornali di tutto il mondo gli sono “entrati” in casa. E non con buone intenzioni.

Comunque, come riporta la Stampa, a dar speranza all’ex conduttore (e ora autore) di “Diario del giorno” su Rete 4 ci sarebbe una sentenza della Corte di Cassazione del 2011. I fuori onda mostrati sarebbero da considerarsi colloqui privati, tra colleghi, intercettati sul luogo di lavoro e che, dunque non potrebbero essere divulgati. Questo il succo.

Ora, c’è solo da attendere. Andrea Giambruno, calpestato dall’opinione pubblica per essersi lasciato andare a pesanti battute a sfondo sessuale con colleghe in studio, andrà fino in fondo e farà causa a Mediaset? Oppure preferirà lasciar cadere il tutto nel dimenticatoio? Non resta che attendere la prossima mossa.

La replica di Giambruno: "La mia causa a Mediaset? Non ho nulla da aggiungere”

Interpellato da Repubblica in merito alla presunta causa che il conduttore sarebbe pronto a fare a Mediaset ha dichiarato: “Non ho niente da dire, nulla da aggiungere”.