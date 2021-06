Anna Falchi, prezzemolina della Rai. Condurrà "Uno weekend" e "I fatti vostri"

È lei la regina indiscussa della Rai. Anna Falchi, bella e simpatica, fa l'en plein a viale Mazzini e porta a casa due colpacci uno dietro l'altro: in estate sarà la padrona di casa di "Uno week end" con Beppe Convertini mentre da settembre condurrà "I fatti vostri" con Salvo Sottile, altro nome in grande spolvero che ha preso il posto di Giancarlo Magalli su Rai 2. Ma come mai sono tutti pazzi per Anna diventata la prezzemolina di tutti i programmi di Rai1? Ieri era da Serena Bortone perfino con il fratello mentre è ospite fissa della Vita in diretta di Alberto Matano.

Dietro l'escation della Falchi ci sarebbe solo la bravura. Certo però è che il fatto di essere la fidanzata del parlamentare di Forza Italia Andrea Ruggeri nipote di Bruno Vespa, aiuta. Ruggeri è considerato un politico forte e aggressivo. Averlo contro sicuramente è un problema. E così tutti sono innamorati della Falchi ormai nel cuore dei direttori di Rai 1 e Rai 2. E per fare tris si parla anche di un programma su Rai 3. Auguri ad Anna pigliatutto della Rai, siamo sicuri che il suo rientro in TV alla grande sarà un successo