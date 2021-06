Magalli non si farà più i Fatti Vostri: Anna Falchi sarà la nuova conduttrice

Anna Falchi sarà la nuova conduttrice principale dei Fatti vostri, storico programma di Rai2. Nella stagione 2021/22 vedremo un radicale cambiamento: non ci sarà più un unico conduttore, che nelle precedenti stagioni era Giancarlo Magalli, bensì la Falchi verrà affiancata da Salvo Sottile e Umberto Broccoli. Magalli è stato sostituito poiché dovrà condurre un nuovo gioco a premi che andrà in onda su Rai2 a partire da novembre.

La prossima stagione di Fatti vostri sarà completamente rinnovata, non solo per quanto riguarda la conduzione: vi saranno molti più momenti di intrattenimento puro, più personaggi coinvolti e cambierà anche la storica scenografia dello studio 1 di via Teulada. Il programma andrà in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 11.