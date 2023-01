Anticipazioni Report, il boss e il medico Tumbarello. Si sapeva tutto dal 2012

Anticipazioni Report: "Qualcuno gli deve portare da mangiare". I verbali

Matteo Messina Denaro è stato arrestato dopo 30 anni di latitanza. Il boss, però, stando a vecchi verbali nelle mani dei carabinieri, già 11 anni fa si sarebbe potuto catturare, le informazioni chiave per incastrarlo erano tutte scritte nere su bianco, ma non sono state prese in considerazione. Si sapeva - si legge sul Fatto Quotidiano - già dal 2012 che Alfonso Tumbarello, medico di base e massone, poteva essere un tramite per arrivare a Matteo Messina Denaro. Lo rivela Report, nella puntata in onda stasera alle 21,25 su Rai3, mostrando il verbale dell'ex sindaco di Castelvetrano Antonio Vaccarino (morto di Covid nel 2021): durante il processo Golem II, nell'udienza del 19 ottobre 2012 celebrata al tribunale di Marsala; proprio di quel Vaccarino, che ha intrattenuto una corrispondenza epistolare (per conto dei servizi segreti) con Matteo Messina Denaro, che si firmava Alessio. Nella trascrizione, recuperata dall’archivio del giornalista Marco Bova, Vaccarino spiega in aula che in “accordo con il Sisde prese l’iniziativa di contattare” il fratello del latitante.

"Sono stato io - dice l'ex sindaco e lo riporta il Fatto - a chiedere al dottore Tumbarello di poter incontrare Salvatore Messina Denaro (il fratello di Matteo, ndr), perché era suo assistito. Lo contattai perché ritenevo potesse portarsi avanti un’iniziativa, assolutamente legittima, creare un’area di servizio presso l’area Costa Gaia sull’autostrada, che porta in direzione Palermo da Castelvetrano”, aggiunge Vaccarino. Matteo Messina Denaro sarebbe stato avvistato già nel 2021 a Torretta Granitola, frazione di Campobello di Mazara. Report mostra per la prima volta un’annotazione di servizio redatta dei carabinieri di Campobello, del novembre 2021, in cui una fonte confidenziale li informa che “a lui (Messina Denaro, ndr ) non lo vogliono prendere" e che "qualcuno gli deve portare da mangiare e i vestiti puliti". Aggiunge che "c’è gente di Campobello che sale e scende da Torretta" e di aver saputo che Messina Denaro "ha sempre la stessa faccia, ma molto invecchiato".