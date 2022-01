Antitrust, multa a Google e Facebook: la Francia dichiara guerra ai cookies

Antitrust, maxi-multa a Google e Facebook: i loro cookies sono troppo difficili da rifiutare

L'agenzia francese per la protezione dei dati ha multato Google e Facebook rispettivamente per 150 milioni di euro e 60 milioni di euro per i loro "cookies", i tracciatori informatici che vengono usati per scopi pubblicitari. I 150 milioni di euro (circa 165 milioni di dollari) inflitti a Google rappresentano la più grande multa finora in Francia per la società, che è già stata multata per altri 100 milioni di euro nel dicembre 2020 a causa degli stessi motivi.

La Commission Nationale de l'Informatique et des Liberte's (CNIL) "ha scoperto che i siti facebook.com, google.fr e youtube.com non permettono" di rifiutare i cookies "altrettanto semplicemente" come quando l'utente sceglie di accettarli. Facebook e Google (che possiede YouTube) hanno tre mesi di tempo per correggere questo squilibrio dannoso per l'utente, pena il pagamento di altri 100.000 euro per ogni giorno di ritardo, ha aggiunto la commissione francese.

Google ha detto che avrebbe cambiato la sua politica in seguito alla nuova multa: "Ci impegniamo ad attuare ulteriori cambiamenti, così come a lavorare attivamente con la CNIL in risposta alla sua decisione, in conformità con la direttiva ePrivacy", ha detto il gigante statunitense. I cookie sono piccoli file che rilevano i siti visitati dagli utenti di Internet, che vengono poi indirizzati con messaggi pubblicitari presumibilmente personalizzati. Questo tracciamento è regolarmente denunciato dalle associazioni di consumatori e dagli utenti di Internet.

Nel 2018, l'Unione europea ha adottato un regolamento sui dati personali con regole più severe. Quando gli utenti aprono un sito web, ricevono un avviso per autorizzare specificamente l'uso dei cookie, per modificarne parzialmente l'uso o semplicemente per non accettarli. Ma la CNIL francese critica che è difficile rifiutare completamente l'uso dei cookies. "I siti facebook.com, google.fr e youtube.com offrono un pulsante che permette di accettare immediatamente i cookie", mentre per rifiutarli completamente, spiega, "sono necessari diversi clic".