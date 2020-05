App Immuni, Martino: "Presente anche se non richiesta, anomalia o escamotage?"

Cresce la polemica, sollevata da qualche giorno dagli utenti sul web, per la una nuova voce “Notifiche di esposizione al COVID-19” apparsa sugli smartphone dei cittadini. A denunciare il caso è Antonio Martino (Forza Italia).

"Alcuni cittadini stanno segnalando un anomalia per quanto riguarda l’app immuni, creata appositamente per il tracciamento del Coronavirus, su base volontaria, ma succede che i cellulare con sistema operativo android sembra la scarichino in automatico, senza nessuna richiesta, questo è quello che si apprende da alcune segnalazioni, sarebbe una gravissima violazione della privacy, è impensabile cercare un escamotage per tenere sotto controllo i dati sensibili dei cittadini. Spero che il garante della privacy verifichino quanto prima e facciano in modo che ciò non accada più". Lo dichiara Antonio Martino (Forza Italia).