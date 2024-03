Aruba lancia lo spot ''Pinoteca' sull'importanza di registrare nome/brand

Aruba, il cloud provider italiano operativo nei servizi di data center, web hosting, e-mail, Pec e registrazione domini, presenta la campagna di comunicazione “Pinoteca” per Aruba Domini. Adv che nasce per rispondere all’esigenza sempre più fondamentale di registrare online il nome della propria attività, marchio o progetto, battendo i potenziali competitor sul tempo e dunque prima che sia troppo tardi. Direzione creativa dello spot è firmata Aruba, con il supporto dell’agenzia creativa aretina Blend.

Uno spot, declinato nelle versioni da 7, 15, 30 e 42 secondi, andrà in onda in tv La7, Discovery e Sky dalla fine di marzo alla fine di giugno. Da aprile on air anche la versione radiofonica. La campagna crossmediale andrà dai media tradizionali, ai principali social media e canali digitali come YouTube, Facebook e Instagram.

Protagonista dello spot di Aruba Domini è Pino che, mostra ad un amico la sua nuova enoteca, anzi “Pinoteca” come l'ha ribattezzata, ma scopre di essersi dimenticato un passaggio fondamentale, ossia registrare il nome del suo marchio online. Corre, subito, a verificarne la disponibilità ma è troppo tardi, in quanto il nome risulta già utilizzato.