Ascolti disastrosi, chiude In Onda. Aprile e Telese salutano la prima serata

In Onda, ascolti disastrosi. La7 stoppa il programma di Aprile e Telese

In Onda si ferma qui. Condotto da Marianna Aprile e Luca Telese, il programma nella prima serata domenicale di La7 non è mai riuscita a colmare quel “vuoto” lasciato da “Non è l’Arena” di Massimo Giletti. E così, dopo una serie di risultati non esaltanti, se non disastrosi, in termini di ascolti (In Onda si aggirava intorno al 2% di share), la rete ha deciso di sospendere il programma.

Certo, la forte concorrenza non ha aiutato. Tra “Che tempo che fa” sul Nove e “Report” su Rai 3, infatti, lo spazio rimasto alla coppia Aprile-Telese per emergere non era molto.

Dunque, da domenica 3 dicembre, In Onda si ferma. Come riporta Dagospia, La7 parla di "decisione prevista a monte dopo le dieci puntate fissate" e ricorda come dal prossimo 26 dicembre il programma tornerà in access prime-time al posto di Otto e Mezzo, la trasmissione di Lilli Gruber.