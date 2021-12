Ascolti TV, record per il finale di stagione di Blanca

Ascolti TV, tra i talk Cartabianca raccoglie quasi 1.2 milioni di spettatori per il 6,1% di share

Rai1 si conferma la regina degli ascolti TV prima serata con il finale di stagione della fiction 'Blanca', che ha incollato allo schermo la cifra record di 5.836.000 spettatori, pari a uno share del 27.9%. Secondo posto per Canale 5 con il film 'Primo Natale' di Ficarra e Picone, che ha raccolto 3.3 milioni di telespettatori per il 15.9% di share. Terzo posto per 'Le Iene' su Italia 1 viste da 1.238.000 spettatori per il 7.9% di share. Chiudono la classifica lo speciale 'Il Circolo degli Anelli Sotto l’Albero' di Rai2 (359.000 spettatori - 1.9%), Cartabianca su Rai3 (1.190.000 spettatori - 6.1%), Il film 'The Bourne Identity' su Rete 4 (752.000 spettatori - 3.6%), 'Atlantide Files – Le Grandi Battaglie' su La7 (369.000 spettatori - 1.8%), 'Karate Kid – Per Vincere Domani' su TV8 (190.000 spettatori - 0.9%) e 'Lara Croft: Tomb Raider' sul Nove (164.000 spettatori - 0.7%).

Ascolti TV prime time e pre serale

Primo posto per I soliti ignoti – Il ritorno su Rai1 con 4.825.000 spettatori e 20.2% di share. Al secondo posto L’Eredità – La Sfida dei 7 che ha raccolto 3.066.000 spettatori (19.5%) mentre L’Eredità ha avuto un ascolto medio di 4.473.000 spettatori (24.1%). Al terzo posto Canale 5 con Striscia la Notizia, che ha interessato una media di 3.891.000 spettatori (16.3%). Caduta Libera – Inizia la sfida (replica su Canale 5) ha registrato 2.263.000 spettatori (14.6%) mentre Caduta Libera ne ha avuti 3.185.000 (17.4%).