Ascolti TV, Accordi & Disaccordi: cala la coppia Scanzi-Travaglio (-0,5%)

Ascolti TV, tra i talk vince Non è l'Arena con il 4,64%. Seguono Zona bianca (3,44%) e Accordi & Disaccordi, in calo dello 0,5% rispetto alla scorsa settimana

Nel giorno dell'anniversario della morte di Freddy Mercury è il biopic 'Bohemian Rhapsody' a vincere la gara degli ascolti TV ieri sera con 5.031.000 telespettatori e il 24,35% di share. Al secondo posto la serie 'Una famiglia perbene' su Canale 5 con 3.496.000 telespettatori e il 17,06%. Medaglia di bronzo per Rai3 con 'Chi l'ha visto?', che ha raggiunto 1.683.000 telespettatori e l'8,13% di share. Su Rai2 la serie 'Mare Fuori 2' ha totalizzato 993.000 telespettatori e uno share del 4,16%, seguita a brevissima distanza da Italia 1 che con il film 'Wolwerine: l'immortale' ha registrato 897.000 telespettatori e il 4,17%. 'Non è l'Arena' su La7 è stato visto da 808.000 telespettatori pari al 4,64%, mentre Retequattro con 'Zona Bianca' ha interessato 600.000 telespettatori pari al 3,44% di share. Chiudono la classifica del prime time di ieri Tv8 con 'X Factor' (291.000 telespettatori, share 1,5%) e Nove con 'Accordi & disaccordi', in calo rispetto alla scorsa settimana (277.000-375.000 telespettatori, share 1,2%-1,7%).