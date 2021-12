Ascolti TV, Cenerentola su Rai1 il più visto nella prima serata di lunedì

Ascolti TV, primo posto per Rai 1 con 'Cenerentola' (4,2 milioni di spettatori e 18,7% di share). Seguono Grande Fratello Vip 6 (3,4 milioni di spettatori e 21,5%) e Report (2 milioni di spettatori e 8,8%)

Rai1 vince gli ascolti TV prima serata con 'Cenerentola', visto da 4.164.000 spettatori pari al 18.7% di share. Secondo posto per Canale 5 con il 'Grande Fratello Vip 6', che ha raccolto 3.423.000 spettatori e il 21.5% di share. Medaglia di bronzo per 'Report' su Rai3, con 2.016.000 spettatori e l'8.8% di share. A seguire, tra gli altri ascolti TV prime time: 'Non Ci Resta Che Piangere' su Rete4 (1.277.000 spettatori, share 5.9%), 'Indipendence Day' su Italia 1 (1.205.000 spettatori, share 5.9%), 'Dante, il sogno di un'Italia libera' su Rai2 (529.000 spettatori, share 2.3%), 'Indiana Jones e L'ultima Crociata' su Tv8 (462.000 spettatori, share 2.2%), 'Eden - Un Pianeta da Salvare' su La7 (300.000 spettatori, share 1.6%), 'Little Big Italy' sul Nove (395.000 spettatori, share 1.7%, nel primo episodio, e 188.000 spettatori, share 1.2%, nel secondo episodio in replica).