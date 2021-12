Ascolti TV, Rai1 vince con Meraviglie di Angela. Controcorrente batte in Onda

Ascolti TV, il talk di La7 condotto da Parenzo con 1,4 milioni di spettatori per il 5,9% di share batte quello di Rete4 con Veronica Gentili (1.1 milioni - 4,8%)

Rai1 si conferma la regina degli ascolti TV prima serata con il ritorno di Meraviglie – La Penisola dei Tesori, che ha raccolto 3.415.000 spettatori pari al 17% di share. Secondo posto per Canale 5 con l'esordio della nuova serie Sissi, che incollato alla TV 3.383.000 spettatori pari al 16.7% di share. Medaglia di bronzo per Rai2 con Un’Ora Sola Vi Vorrei ha interessato 1.719.000 spettatori pari al 7.7% di share.

Completano la classifica degli ascolti TV prima serata: Le Iene – Il Giallo di Ponza su Italia 1 con 1.318.000 spettatori e l’8.4% di share (anteprima: 887.000 – 3.7%), The Addams Family su Rai3 con 842.000 spettatori e il 3.7% di share, The Bourne Supremacy su Rete4 con 810.000 spettatori e il 3.9% di share, Flawless – Un Colpo Perfetto su La7 con 568.000 spettatori e il 2.8% di share, Un Natale Perfetto su TV8 con 478.000 spettatori e il 2.2% di share, Men of Honor – L’Onore degli Uomini sul Nove con 26 .000 spettatori e l’1.3% di share, Matrix Reloaded sul 20 con 431.000 spettatori e il 2.1% di share, Unbreakable – Il Predestinato su Rai4 con 199.000 spettatori e lo 0.9% di share.

Ascolti TV access prime time

Nella classifica degli ascolti TV access prime time al primo posto si piazza Soliti Ignoti – Il Ritorno su Rai1, che ha raggiunto una media di 4.103.000 spettatori con uno share del 17.2%. NCIS – Unità Anticrimine su Italia 1 ha registrato 1.248.000 spettatori per il 5.3% di share. Generazione Bellezza su Rai3 arriva a 1.184.000 spettatori pari al 5,2% di share. Tra i talk, Controcorrente su Rete 4 ha interessato 1.112.000 spettatori per il 4.8% di share nella prima parte e 919.000 spettatori (3.8% share) nella seconda. Su La7 In Onda ha invece raggiunto 1.407.000 spettatori pari al 5.9% di share.