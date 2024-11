Ascolti tv, Striscia la Notizia risale. Amadeus arretra. Ma De Martino è uno schiacciasassi. Gruber-Del Debbio? E' andata così. Top e Flop

Ascolti tv ieri 28 novembre 2024, De Martino non perde colpi. Striscia la Notizia cresce e Amadeus cala

E' ormai assodato che l'access prime time è dominio incontrastato di Stefano De Martino, che con Affari Tuoi macina ascolti tv e giovedì 28 novembre 2024 arriva a 5.798.000 spettatori (26.8%). Non siamo al livello dello strafosferico dato del giorno prima (5.825.000 spettatori e 28.11%), ma poco ci manca.

Bene Striscia la Notizia che risale su Canale 5 a 3.019.000 spettatori (14%) contro i 2.459.000 spettatori (11.87%) della puntata precedente.

Chissà chi è di Amadeus, cala rispetto a mercoledì a 438.000 spettatori (2.1%) nella prima parte e 583.000 spettatori (2.7%) nella seconda parte di durata maggiore (la sera prima aveva ottenuto 567.000 spettatori con il 2.8% nella prima parte e 630.000 spettatori con il 3% nella seconda parte). Come annunciato nei giorni scorsi Chissà chi è comunque chiuderà la sua esperienza in access prime time il 21 dicembre e tornerà poi in prima serata nel 2025. Una fascia che sta vedendo Amadeus ottenere buonissimi numeri in questo autunno con la Corrida (vedi i trend di mercoledì ad esempio)

Ascolti tv, Gruber batte Del Debbio. Bruno Vespa cala su Rai1

Per 4 di Sera? Paolo Del Debbio ha fatto una prima serata super con Dritto e Rovescio (con il ritorno in tv di Andrea Giambruno qui tutti i dati del prime time), mentre 4 di Sera in precedenza aveva registrato un calo a quota 992.000 spettatori (4.8%) nella prima parte e 911.000 spettatori (4.2%) nella seconda parte. Nella puntata precedente aveva chiuso con 1.075.000 spettatori (5.26%) nella prima parte e 963.000 spettatori (4.64%) nella seconda parte. Otto e Mezzo su La7 quindi vince ancora la sfida dei talk con 1.744.000 spettatori (8.2%).

Cinque Minuti scende a 4.319.000 spettatori (21.3%). Nella precedente puntata Bruno Vespa aveva ottenuto 4.736.000 spettatori (23.39%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 28 novembre 2024 per l'access prime time delle altre reti: TG2 Post con 541.000 spettatori (2.5%), N.C.I.S. – Unità Anticrimine su Italia 1 con 1.391.000 spettatori (6.6%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.182.000 spettatori (5.8%) e Un Posto al Sole con 1.588.000 spettatori (7.4%). la Uefa Europa League su TV8 con 337.000 spettatori (1.6%).