Ascolti tv, a Porro (Quarta Repubblica) non basta Santoro per battere Ranucci

Ascolti tv, bene "L'isola dei Famosi" su canale 5 (19% di share)

Nella serata di lunedì 10 maggio la fiction di Rai1, "Chiamami ancora amore", andata in onda dalle 21,37 alle 23,25, totalizza 3.515.000 telespettatori con uno share del 15,3%, mentre buon risultato su Canale 5 per "L'isola dei famosi" di Ilary Blasi che piace a 3.101.000 spettatori, totalizzando il 19% di share.

Nell’access prime time “Striscia la notizia” su Canale 5 raggiunge 4.282.000 spettatori totali e si aggiudica la fascia sul pubblico attivo con il 19,80% di share. "Pomeriggio Cinque" è leader di fascia sul pubblico attivo con, nella prima parte, il 19,09% di share e 1.606.000 spettatori totali, e nella seconda parte raggiunge il 19,40% di share con 1.774.000 spettatori. "Avanti un altro!" è leader di fascia sul pubblico attivo con il 25,26% di share con 3.276.000 spettatori totali. Su Retequattro "Stasera Italia" di Barbara Palombelli segna, nella prima parte, 1.306.000 spettatori totali e il 5,45% di share, nella seconda 1.281.000 spettatori totali e il 5% di share.

Ascolti tv, Report (12,0%) doppia Quarta Repubblica (5,6%)

Su Rai 3 il programma di inchiesta "Report" di Ranucci vola: totalizza 2.862.000 telespettatori, conquistando 142,3mila interazioni social e il 12,0% di share. Su Rete 4 "Quarta Repubblica" di Porro, con ospite Santoro, piace invece a 1.001.000 spettatori, registrando il 5,6% di share.

Ascolti tv, in prima serata vince il film "John Wick" su Italia 1 con il 7.8% di share

In prima serata il film "John Wick" su Italia 1 mette a segno 1.768.000 spettatori con il 7,8% di share. Su Rai2 il film "A Napoli non piove mai" conquista il 4,9% con 1.160.000 spettatori. Su La7 477.000 spettatori e il 2,1% di share per il film "Il giurato". Su Tv8 il programma '4 Hotel' totalizza 357.000 spettatori e l'1,7% di share. Infine, sul Nove la pellicola "Fuori in 60 secondi" registra 319.000 spettatori cpn l'1,5% di share .