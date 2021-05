Ascolti tv, ad aprile boom per La7: 5ª in prime time davanti a Rete 4 e Rai 2

Eccellenti ascolti nel mese di aprile 2021 per la rete televisiva La7. Nella fascia "prime time", dalle 20.30 alle 22.30 di sera, ha registrato il 4,89% di share medio, posizionandosi al quinto posto davanti a Rete 4 e Rai2. Bene anche le performance sui target pregiati: sui laureati, infatti, La7 è seconda rete in prime time con il 10,19 %, dietro solo a Rai 1. Sulla classe socio- economica è quarta rete nel totale giornata con il 6,48%, mentre in prime time è terza rete con l’8,69%, dietro solo a Rai1 e Canale5. Nel mese in oggetto i contatti sono stati oltre 36 milioni, ovvero quasi il 65% della popolazione italiana adulta, il 69% della popolazione laureata e il 72% del pubblico con la più alta capacità di spesa.