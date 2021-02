Ascolti tv, Amici di Maria De Filippi pronto a sbarcare anche su Amazon

Ascolti tv, Amici sarebbe pronto a sbarcare anche su Amazon

Amici starebbe per sbarcare in streaming su Amazon. L'indiscrezione è stata lanciata da Davide Maggio.it secondo cui ici sarebbe l'accordo per la trasmissione del day time del talent show di Maria De Filippi sulla piattaforma web.

Viene ricordata l'intervista rilasciata (a dicembre ndr) da Maria De Filippi al Corriere della Sera dove a una domanda sul tema, aveva detto: "Sono convinta che se Amici andasse su Amazon non toglierebbe telespettatori a Mediaset, semmai li aggiungerebbe". Davide Maggio fa dunque sapere che "che il daytime di Amici sta per approdare in streaming su Amazon Prime Video".

Non e' la prima volta, del resto, che la striscia quotidiana di Amici viene trasmessa fuori da Mediaset: nel recente passato era andata su Real Time. Al momento comunque non è arrivata ancora nessuna conferma ufficiale sul trasloco del daytime su Amazon.