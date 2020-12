Ascolti tv Auditel, All Together Now vince il sabato sera

'All Together Now' su Canale 5 si è aggiudicato gli ascolti della serata di ieri grazie a 3.586.000 telespettatori e il 16,23% di share. Su Rai1 'Ciao Stefano, amico per sempre' ha ottenuto 3.002.000 telespettatori e il 13,88%. Terzo gradino del podio per Italia 1 che con 'Inside Out' ha totalizzato 2.054.000 telespettatori e il 7,72% di share. Su Rai3 'Edizione Straordinaria' è stato visto da 1.591.000 telespettatori pari al 6,4%, mentre Rai2 con 'S.W.A.T.' ha conquistato 1.402.000 telespettatori e il 5,05% e, a seguire, 'Criminal Minds' ne ha registrati 1.227.000 con il 4,55%. Su Retequattro 'The Family Man' ha interessato 1.114.000 telespettatori con il 4,7% e La7 con 'Al vertice della tensione' ne ha ottenuti 858.000 pari a uno share del 3,41%. Su Tv8 'Un principe per Natale' ha avuto un seguito di 507.000 telespettatori con l'1,88% mentre Nove chiude la classifica con 'Emanuela Orlandi - Il Caso', visto da 421.000 telespettatori pari all'1,67% di share.

Nell'access prime time 'Soliti Ignoti - Il Ritorno' di Rai1 ha vinto gli ascolti della fascia con 5.082.000 telespettatori e il 18,52% di share. Su Canale 5 'Striscia la notizia' ha ottenuto invece 4.511.000 telespettatori e il 16,43%. Nel preserale domina sempre 'L'Eredità Weekend' di Rai1 che è anche il programma più visto della giornata grazie a 5.084.000 telespettatori e il 22,04% di share. La trasmissione concorrente di Canale 5, 'Caduta libera! Il weekend', è stata vista da 3.379.000 telespettatori pari al 14,96%. Nel complesso le reti Mediaset hanno conquistato gli ascolti della prima serata, con 9.573.000 telespettatori e il 25,02% di share, la seconda serata con 5.338.000 e il 38,47%, e le 24 ore con 4.184.000 telespettatori e il 33,35% di share.