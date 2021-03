Ascolti tv, boom di Amici (28,7%): la De Filippi batte Elio Germano

ASCOLTI TV PRIMA SERATA SABATO 20 MARZ0, BOOM 'AMICI' 6 MLN E 28.7% DI SHARE

Amici col botto. La prima puntata serale dell'edizione 2021 del talent di Maria De Filippi, trasmessa ieri su Canale 5, ha ottenuto 6.016.000 spettatori e il 28.7% di share. Un risultato in netto miglioramento rispetto all'esordio dello scorso, che registrò 3.778.000 spettatori pari al 19.82% di share. Al secondo posto, su Rai1, la replica di 'In Arte Nino', con 3.576.000 spettatori e il 14.07% di share. Ottimo terzo posto, su Rai3 per 'Città Segrete', con 1.851.000 spettatori e il 7.99% di share. A seguire, tra gli altri ascolti tv di prime time: 'Fbi' e 'Blue Bloods' su Rai2 (rispettivamente 1.508.000 spettatori, share 5.46%, e 1.381.000 spettatori, share 5.15%), 'L'era glaciale' su Italia 1 (1.457.000 spettatori, share 5.47%), 'Poliziotto Superpiù' su Rete 4 (947.000 spettatori, share 3.78%), 'Eden - Missione Pianeta' su La7 (505.000 spettatori, share 2.29%), 'The Bounce Back - I Passi dell'Amore' su Tv8 (295.000 spettatori, share 1.11%), 'Vizi e Virtù - Conversazione con Papa Francesco' sul Nove (255.000 spettatori, share 0,96%).

ASCOLTI TV ACCESS PRIME TIME SABATO 20 MARZO

In access prime time, sempre vincente 'Soliti Ignoti' su Rai1 (5.243.000 spettatori, share 19.2%) su 'Striscia la Notizia' di Canale 5 (5.045.000 spettatori, share 18.45%). Vittoria di Rai1 anche nel preserale con 'L'Eredità' che ha totalizzato 5.235.000 spettatori e il 23.07% di share mentre su Canale 5 'Avanti un Altro' ha ottenuto 4.111.000 spettatori e il 18.64% di share. Complessivamente le reti Mediaset hanno prevalso su quelle Rai sia in prime time che in seconda serata e nelle 24 ore.