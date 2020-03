Ascolti Tv, Candy Candy: 40 anni fa arrivava in Italia l'orfanella più amata

Il 2 marzo 1980, sulle Tv private di tutta Italia, arrivava un personaggio dei cartoni animati che sarebbe divenuto ben presto un'icona intramontabile e che, a distanza di quattro decenni dalla sua comparsa sugli schermi televisivi, unisce e diverte generazioni intere. Anche quelle più giovani, grazie a YouTube, e a eMule e a Torrent dai quali si possono scaricare tutte le oltre cento puntate della serie animata.

Stiamo parlando di Candy Candy, l'orfanella americana (ma inventata in Giappone da Kyoko Mizuki, dal cui romanzo Yumiko Igarashi creò un manga - fumetto - nel 1975, che quindi diede vita a un anime - serie a cartoni animati - nel 1976), che lasciata in tenerissima età di fronte alla Casa di Pony, un povero orfanotrofio in campagna gestito da Miss Pony e Suor Maria, si fa strada nella sua (difficilissima) vita fino a diventare un'infermiera superando gli ostacoli grazie al suo ottimismo, alla sua bontà e a vari amici che incontra lungo il cammino, fra cui il suo benefattore, lo zio William che l'adotterà facendola entrare nella facoltosa famiglia degli Andrew.

Candy Candy vivrà due importantissime storie d'amore, quella adolescenziale con il delicato Anthony - che morirà tragicamente cadendo da cavallo durante una caccia alla volpe - e quella più matura con Terence, rampollo di una nobile famiglia inglese e appassionato di recitazione, che sarà costretto a lasciare la fanciulla per Susanna Marlowe, una collega attrice che, sacrificandosi per lui, ha perduto una gamba.

Oltre ad Anthony (per brevissimo tempo) e a Terence (dal quale la separerà un amore impossibile), accanto a Candy vi sono l'orsetto lavatore Klin, l'amica di sempre Annie (che tuttavia la tradì da bambina facendosi adottare al posto suo dalla famiglia Brighton), la dolce Patty, conosciuta nella terribile Royal Saint Paul School di Londra, e poi Archie e Stear, i due nobili cugini di Anthony, fidanzati l'uno di Annie e l'altro di Patty. Stear, inventore pasticcione, morirà in guerra da pilota, abbattuto da un aereo nemico, indirizzando l'ultimo pensiero proprio a Candy.

Nemici dell'orfanella, fin da bambina, sono i perfidi fratelli Legan Iriza e Neal (che alla fine si innamorerà perdutamente di Candy), ma anche la rigida Zia Elroy che non ha mai approvato l'ingresso di Candy nella famiglia Andrew per le bizze del misterioso William. Che si rivelerà essere non soltanto il misterioso Principe della Collina, di cui Candy era innamorata fin da piccola, ma anche lo stesso Albert, un caro amico della fanciulla, amante degli animali, che l'ha sempre protetta in segreto.

In Italia, l'ultima puntata della serie fu abilmente manipolata nell'adattamento dal giapponese per far credere in un seguito della saga. In realtà, nel manga originale Candy - lungi dal tornare assieme a Terence come ingannevolmente suggerito nella versione italiana del cartone animato - sposerà proprio Albert, il suo "Principe della Collina", dimenticando l'amore per Terence.

Nelle oltre cento puntate del cartone animato, divise in due serie, Candy si distingue sempre per una spiccata indipendenza e un amore sconfinato per la giustizia, al punto da sacrificarsi spesso per il bene del prossimo anziché del proprio. Indole che si esplica alla perfezione nello "scopo nella vita" che sceglie di perseguire, ovvero quello di diventare infermiera.

Pur indulgendo spesso in un "sadismo" strappalacrime, la storia di Candy Candy ha segnato un'epoca, divenendo un eponimo e un personaggio imprescindibile nell'immaginario dei bambini degli anni '70 e '80, la cui passione hanno poi trasmesso ai loro figli e nipoti. Oltre a fare da capostipite di una lunga parata di cartoni animati con protagonisti orfanelle più o meno sventurate, quali per esempio Charlotte, Peline, Lovely Sara, Milly e così via, nessuna - tuttavia - carismatica e amata come l'intramontabile "signorina tutte lentiggini".

Candy Candy non viene più trasmesso in Tv dal 1997 per via di una controversia legale fra le due creatrici Mizuki e Igarashi, ma grazie a YouTube, alle piattaforme di streaming e ai già citati eMule e Torrent, la bionda eroina non ha mai smesso di vivere la sua meravigliosa primavera, come quando sulla Tv del Lazio Quinta Rete veniva presentata da una giovanissima e altrettanto dolce e bionda Marta Flavi.