Ascolti tv, Casa a Prima Vista su Real Time, che record! Amadeus arretra sul Nove. I trend

Ascolti tv, Amadeus sotto al 3% sul Nove con Chissà chi è

Luci e ombre negli ascolti tv di lunedì 8 ottobre 2024 per Warner Bros Discovery. Il Nove in access prime time con Amadeus e il suo Chissà Chi è - andato in onda dalle 20:40 alle 21:42 - va sotto al 3% (per la precisione al 2.9%) con 615.000 spettatori. La puntata del giorno prima - durata circa un'ora a venti - aveva toccato quota 739.000 spettatori con il 3.5%.

Ascolti tv, Casa a Prima Vista boom su Real Time

Festa per RealTime e il programma sempre più cult 'Casa a Prima Vista' che accelera a 926.000 spettatori con uno share super del 4.3% (lunedì 7 ottobre aveva conseguito 890.000 spettatori con il 4.1%).

Ascolti tv, Stefano De Martino e Lilli Gruber: numeri top

Da segnalare nella fascia la 'solita' leadership' di Rai1 con Affari Tuoi. Il programma di Stefano De Martino vince con 5.887.000 spettatori e il 27.2% (superando il già ottimo 5.687.000 spettatori e 26.2% di lunedì 7 ottobre), mentre su Canale 5, Striscia la Notizia convince 3.067.000 spettatori con il 14.2% (in crescita sui dati del giorno prima: 2.853.000 spettatori e 13.1%)

Sul fronte talk politico, La7 vola sempre alto con 8 e 1/2 di Lilli Gruber (1.898.000 spettatori e l’8.8%), mentre Rete 4 con Paolo Del Debbio e il suo 4 di Sera fa 1.018.000 spettatori e il 4.9% nella prima parte e 1.105.000 spettatori e il 5.1% nella seconda parte.