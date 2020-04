Ascolti tv, Cristiana Capotondi e Rai1 battono Barbara D'Urso. Bene Fazio

Ascolti tv, Bella da Morire su Rai1 batte Barbara D'Urso su Canale 5

Ascolti tv ottimi per l'ultima puntata della fiction 'Bella da Morire' su Rai1 con Cristiana Capotondi che stravince la serata con dati Auditel molto importanti: 5.844.000 spettatori e il 20.5% di share. Numeri in crescita: una settimana fa gli ascolti del programma Rai aveva ottenuto il 19,03% con 5,5 milioni di contatti. Lontano il 'Live - Non è la D'Urso' che su Canale 5 ha ottenuto 2.474.000 spettatori e l'11.1% di share (presentazione 2.535.000 - 8.1%).

Ascolti tv, Fabio Fabio sopra il 9% con Che Tempo che fa su Rai2. Giletti al 6% su LA7

'Che Tempo che Fa' su Rai2 tiene numeri importanti negli ascolti tv 2.823.000 spettatori e share 9.3% (sette giorni fa: 9,25% con 2,8 milioni), seguito da 'Che Tempo che Fa - Il Tavolo', con 2.233.000 spettatori e il 9.6% di share. A seguire, tra gli altri ASCOLTI TV del prime time: 'Un'Impresa da Dio' su Italia 1 (2.455.000 spettatori, share 8.1%), 'Non è l'Arena' su La7 (1.819.000 spettatori, share 5.8%, nella prima parte, 1.369.000 spettatori, share 6.3%, nella seconda), il film 'Borg McEnroe' su Rai3 (1.052.000 spettatori, share 3.5%), 'The Next Three Days' su Rete4 (912.000 spettatori, share 3.4%), 'I Delitti del BarLume - La Battaglia Navale' su Tv8 (630.000 spettatori, share 2.1%), 'Little Big Italy' sul Nove (358.000 spettatori, share 1.2%).

Ascolti tv, Messa delle Palme di Papa Francesco sfiora il 40%

Tra gli ASCOLTI TV di domenica 5 aprile 2020 ottimo risultato della diretta su Rai1 della Messa delle Palme celebrata da Papa Francesco nella Basilica di San Pietro seguita, dalle 10:50, da 7.328.000 telespettatori (share del 39,94%). Nell'access prime time ha dominato i Soliti ignoti il ritorno' su Rai1 visto da 6.081.000 telespettatori con uno share del 19,48%. Risultati con cui il programma condotto da Amadeus ha superato la concorrenza di 'Paperissima Sprint' che su Canale 5 ha ottenuto 4.434.000 telespettatori e uno share del 14,28%. Il programma che si è imposto nella fascia preserale è stato 'L'Eredità Weekend' che su Rai1 ha totalizzato 4.531.000 telespettatori e uno share del 17,43%. Su Canale 5, invece, 'Avanti un altro! weekend' ha interessato 4.054.000 telespettatori (share del 15,87%).

Nel complesso le reti Rai hanno vinto il prime time con 12.156.000 telespettatori e uno share 39,22% e le 24 ore con 6.021.000 telespettatori e uno share del 39,16%. Le reti Mediaset, invece, hanno prevalso nella seconda serata con 5.483.000 telespettatori e uno share del 33,78%.