Ascolti Tv, De Girolamo in Rai con famiglia. Prima il marito, ora la sorella

Ascolti Tv, De Girolamo ospita Corona: porterà la lista dei calciatori coinvolti nello scandalo scommesse

Grande attesa per la seconda puntata di "Avanti popolo", il programma condotto da Nunzia De Girolamo in Rai. Tra gli ospiti di questa sera, infatti, ci sarà anche Fabrizio Corona e il paparazzo si presenterà in studio con una lista, si tratta dei calciatori coinvolti nello scandalo scommesse. Un'ospitata destinata a fare discutere, non solo per lo scoop, ma anche per il compenso. Dopo i 24mila euro per le interviste a Domenica in e Belve, Corona - si legge su Il Fatto Quotidiano - percepirà altri 8-10 mila euro questa sera. Il totale sale così a oltre 30 mila euro, soldi su cui Angelo Bonelli dei Verdi ha presentato un'interrogazione in Vigilanza e la consigliera del Pd Francesca Bria ha chiesto chiarimenti ai vertici dell'azienda. Ma oltre alla questione dei ricchi cachet, scoppia anche il caso relativo alla conduttrice De Girolamo. Forse il programma sarebbe stato meglio chiamarlo "Tengo famiglia" piuttosto che "Avanti popolo".

Nella prima puntata, come colpo per fare audience, Nunzia aveva iniziato intervistando suo marito, Francesco Boccia. Ma il senatore del Pd non è l’unico familiare a esser stato coinvolto. Nella redazione di Avanti popolo risulta, infatti, abile e arruolata Graziana De Girolamo, sorella - prosegue Il Fatto - di Nunzia, approdata in Freemantle a settembre, proprio per lavorare al programma. Come risulta pure dal suo profilo Linkedin: "Ufficio casting. Freemantle Italia. September 2023. Full time. One-site". Ma in forza ad Avanti popolo ci sarebbe anche un antico amico di De Girolamo: Gabriele Di Marzo. Ex coordinatore di Forza Italia Giovani a Benevento e fedelissimo politico di Nunzia, Di Marzo l’ha poi seguita in tutto il suo percorso politico, prima come assistente parlamentare e poi come social media manager. Approdato poi in Rai, ha lavorato a Domenica in, L’Estate in diretta, fino a quando De Girolamo l’ha voluto con lei a Ciao Maschio. E ora ad Avanti popolo.