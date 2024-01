Ascolti tv, De Girolamo torna sopra il 2%. Ma Gentili fa cinque volte di più

Ascolti tv ieri 30 gennaio 2024: Le Iene sale a 1.48 milioni di spettatori per il 10,9% di share

Piccolo e forse poco significativo passo avanti per Avanti Popolo dopo i numeri disastrosi di settimana scorsa. Nunzia De Girolamo ieri è tornata ai livelli (bassi) del programma con 375.000 spettatori per il 2.2% di share. Lo scorso martedì il programma di Rai3 aveva chiuso con 283.000 spettatori pari all'1.6% di share.

Non c'è quindi gara tra Nunzia De Girolamo e Veronica Gentili, che conduce Le Iene in coppia con Max Angioni. Il programma di Italia 1 cresce ieri a 1.487.000 spettatori pari al 10.9% di share. Nella precedente puntata aveva chiuso con 1.376.000 spettatori per il 9.5% di share.