Ascolti tv, disastro De Girolamo: con l'1,6% viene battuta anche dal 20

Ascolti tv ieri 23 gennaio 2024: Avanti Popolo crolla a 283mila spettatori per l'1,6% di share

La storia di Avanti Popolo, il programma condotto da Nunzia De Girolamo su Rai3 in prima serata, non poteva che concludersi con una chiusura anticipata alla luce dei dati degli ascolti tv. Il "people show" non è mai riuscito a ingranare e difficilmente ha superato il 2-3% durante la stagione.

Ieri si è forse raggiunto il punto più basso per Avanti Popolo con 283.000 spettatori pari all'1.6% di share. Il programma di Rai3 quindi fa peggio dei film Natale alle Highlands su TV8 (2.2%), Breakdown – La trappola sul Nove (1.8%) e Atomica bionda sul 20 (2.3%). Settimana scorsa Nunzia De Girolamo era invece arrivata a 473.000 spettatori (2.9%).