Rai 3, ecco chi sostituirà De Girolamo. Disfatta dei conduttori meloniani

Con l'addio di De Girolamo e Avanti Popolo Rai 3 epura l'ala meloniana: al suo posto Gomez e Giammaria

Dopo il tonfo di Nunzia De Girolamo - in termini di ascolti - con il suo "Avanti Popolo", è imminente l'arrivo di due sostituti a coprire la sua fascia nel palinsesto di Rai3: Peter Gomez e Duilio Giammaria. Il condirettore del Fatto esordirà in seconda serata con otto puntate de La Confessione, a partire dal dal 13 febbraio. La settimana successiva, il 20 febbraio, sbarcherà sulla terza rete Rai anche Petrolio, che precederà la trasmissione di Gomez, nella prima serata. Un grande ritorno per Giammaria - dopo il fuori gioco voluto da Carlo Fuortes - anche lui con otto puntate che ampliano la versione breve - Gocce di Petrolio - che era "sopravvissuta" nel sabato pomeriggio della rete.

La Confessione di Gomez non ha bisogno di presentazioni. Realizzato da Loft Produzioni e in onda dal 2018 su Nove (Discovery Italia), vanta oltre 150 puntate al suo attivo. Il format è conosciuto: ci sono due intervistati del mondo della politica, dello spettacolo, del giornalismo, della cultura, dell’imprenditoria o dello sport, a cui alla fine per un minuto viene chiesta una “confessione” da fare al pubblico.

Queste due new entry consacrano definitivamente la disfatta dei conduttori meloniani, che a turno sono stati "schiacciati" sotto il peso di ascolti troppo deludenti in termini di share. E dunque, alla Rai non è rimasto che prenderne atto e correre ai ripari.