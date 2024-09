Ascolti tv, Del Debbio non sfonda nonostante l'intervista a Toti. Formigli cala al 5,3% con Renzi

Ascolti tv ieri 26 settembre 2024: Piazzapulita scende a 697mila spettatori per il 5,3% di share

Kostas su Rai1 si piazza inaspettatamente al primo posto negli ascolti tv del giovedì con 2.792.000 spettatori pari al 16.9% di share. Segue poi il Grande Fratello su Canale 5 con 1.993.000 spettatori per il 16.3% di share. Sul gradino più basso del podio abbiamo la partita Napoli - Palermo di Coppa Italia su Italia 1 con 1.602.000 spettatori con l’8.4% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 26 settembre 2024 per le altre reti: Moonfall su Rai2 con 659.000 spettatori (3.9%), Donne sull'orlo di una crisi di nervi su Rai3 con 664.000 spettatori (4.3%), Dritto e rovescio su Rete 4 con l'intervista a Giovanni Toti arriva a 930.000 spettatori (7%). La scorsa settimana Paolo Del Debbio aveva interessato 955.000 spettatori (7%). Piazzapulita su La7 con 697.000 spettatori (5.3%). Nella precedente puntata Corrado Formigli aveva raggiunto 791.000 spettatori (6.1%). la partita Ajax - Besiktas di Europa League su TV8 con 292.000 spettatori (1.5%), Only Fun Comico Show sul Nove con 561.000 spettatori (3.4%).