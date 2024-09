Ascolti tv, Giordano sfiora il 6% e batte Formigli. Sciarelli in calo

Ascolti tv ieri 25 settembre 2024: Chi l'ha visto? si conferma terzo ma cala a 1.66 milioni di spettatori per il 10,8% di share

Il film Tramite amicizia con Alessandro Siani su Rai1 è stato il programma più visto con 2.214.000 spettatori pari al 13% di share. Segue I fratelli Corsaro su Canale 5 con 1.870.000 spettatori per l'11.7% di share. Chi l'ha visto? su Rai3 si conferma al terzo posto ma scende a 1.662.000 spettatori e il 10.8% di share. Nella precedente puntata Federica Sciarelli aveva raggiunto 1.742.000 spettatori (12.4%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 25 settembre 2024 per le altre reti: The Good Doctor su Rai2 con 770.000 spettatori (4.2%), la partita Genoa - Sampdoria di Coppa Italia su Italia 1 con 1.629.000 spettatori (8.5%), Fuori dal coro su Rete 4 con 771.000 spettatori (5.9%). La scorsa settimana Mario Giordano aveva ottenuto 862.000 spettatori (7.2%). Innocenti bugie su TV8 con 468.000 spettatori (2.8%), 100 minuti - Autostop su La7 con 833.000 spettatori (4.8%), Nove Comedy Club sul Nove con 458.000 spettatori (2.6%).