Ascolti tv, Floris oltre l'8% con il "processo" a Elon Musk. Berlinguer cresce ma resta dietro

Ascolti tv ieri 24 settembre 2024: E' sempre Cartabianca sale a 843mila spettatori per il 6,2% di share

Canale 5 si piazza al primo posto negli ascolti tv con Temptation Island, che ha appassionato 2.870.000 spettatori per il 20.7% di share. Il reality quindi cala rispetto allo scorso martedì quando aveva raggiunto 3.124.000 spettatori (21.5%). Segue I leoni di Sicilia su Rai1 con 2.681.000 spettatori pari al 15.2% di share. Terzo posto per Di Martedì su La7 con un approfondimento sul rapporto tra Elon MUsk e l'Italia arriva a 1.338.000 spettatori (8.2%). Nella precedente puntata Giovanni Floris aveva chiuso con 1.249.000 spettatori (7.6%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 24 settembre 2024 per le altre reti: The floor ne rimarrà solo uno su Rai2 con 823.000 spettatori (5.1%), Il sol dell'avvenire su Rai3 con 431.000 spettatori (2.3%), la partita Torino-Empoli di Coppa Italia su Italia 1 con 1.027.000 spettatori (5.3%), E' sempre Cartabianca su Rete 4 con 843.000 spettatori (6.2%). La scorsa settimana Bianca Berlinguer aveva interessato 692.000 spettatori (4.9%). X Factor 2024 - Audizioni su TV8 con 722.000 spettatori (4.4%), The Legend of Zorro sul Nove con 416.000 spettatori (2.6%).