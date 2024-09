Ascolti tv, flop per Amadeus con Chissà Chi è: cala rispetto all'esordio al 3,6% di share

Ascolti tv ieri 23 settembre 2024: Chissà chi è nella seconda puntata cala a 753mila spettatori per il 3,6% di share

Ad oggi la scelta di Amadeus di lasciare la Rai per il Nove non sembra aver pagato. Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 23 settembre 2024 per l'access prime time, Chissà chi è scende a 753.000 spettatori con il 3.6% di share. Amadeus all'esordio aveva ottenuto 926.000 spettatori per il 5.2% di share nonostante la sovrapposizione con il derby di Milano.

Sulla Rai invece Cinque Minuti arriva a 3.596.000 spettatori (19%) mentre Affari Tuoi raduna 4.874.000 spettatori (23.6%). Il programma condotto da Stefano De Martino è iniziato prima a causa dello sciopero.

Sulle altre reti: Striscia la Notizia su Canale 5 con 3.432.000 spettatori (16.3%), FBI su Rai2 con 383.000 spettatori (1.8%), N.C.I.S. – Unità Anticrimine su Italia 1 con 1.537.000 spettatori (7.3%), Un Posto al Sole su Rai3 con 1.462.000 spettatori (6.9%), 4 di Sera su Rete 4 con 814.000 spettatori (4%) nella prima parte e 809.000 spettatori (3.8%) nella seconda parte, Otto e Mezzo su La7 con 1.899.000 spettatori (9%).