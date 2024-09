Ascolti tv, De Martino e il gol di Gabbia: l'interista Amadeus perde due volte

Ascolti tv ieri 22 settembre 2024: debutto amaro per Amadeus con Suzuki Music Party (4,6%) e Chissà chi è (5,2%)

C'era grande attesa per il debutto di Amadeus sul Nove dopo l'addio alla Rai ma si può dire che l'esordio non sia stato propriamente dei migliori. Amadeus ieri è andato in onda in prima serata con Suzuki Music Party, che ha visto salire sul palco tra gli altri Fiorella Mannoia, Achille Lauro e Ornella Vanoni, e nell'access prime time con Chissà chi è, una versione rinnovata de I soliti ignoti.

Non c'è dubbio che sia stata una serata storta per l'interista Amadeus, che non solo vede i nerazzurri perdere il derby all'ultimo respiro per il gol di Matteo Gabbia ma non ha nemmeno registrato numeri esattamente esaltanti in termini di ascolti tv.

Amadeus esce infatti nettamente sconfitto nella sfida con la Rai. Suzuki Music Party raggiunge 628.000 spettatori per il 4.6% di share mentre la fiction Sempre al Tuo Fianco su Rai1 e Presa diretta su Rai3 ottengono rispettivamente 2.265.000 spettatori (14.7%) e 1.190.000 spettatori (7.1%). Mentre Stefano De Martino vola con Affari Tuoi nell'access prime time con 4.467.000 spettatori per il 25% di share, il nuovo Chissà chi è si ferma a 926.000 spettatori per il 5.2% di share.

I numeri di Amadeus sono anche lontanissimi da quelli di Fabio Fazio, il primo a lasciare la Rai per una nuova avventura sul Nove. Il conduttore di Che tempo che fa infatti viaggia intorno al 10% di share di media.