Ascolti tv, Oliviero Toscani non basta a Formigli. Del Debbio con l'intervista a Lollobrigida vince ancora

Ascolti tv ieri 19 settembre 2024: Dritto e Rovescio cala ma si conferma il primo talk del giovedì con 955mila spettatori per il 7% di share

Kostas su Rai1 si conferma il programma più visto il giovedì sera con 3.091.000 spettatori pari al 18.6% di share. Segue la seconda puntata del Grande Fratello su Canale 5 con 2.091.000 spettatori con il 17.1% di share. Sul gradino più basso del podio si piazza Dritto e rovescio su Rete 4 con ospite il ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida, che ha raggiunto 955.000 spettatori (7%). Nella precedente puntata Paolo Del Debbio aveva ottenuto 935.000 spettatori (7.4%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 19 settembre 2024 per le altre reti: Quelli che mi vogliono morto su Rai2 con 898.000 spettatori (5%), Donne sull'orlo di una crisi di nervi su Rai3 con 535.000 spettatori (3.3%), Morbius su La7 con , Piazzapulita su La7 con l'intervista a Oliviero Toscani, il celebre fotografo affatto da una gravissima malattia, ha raccolto 791.000 spettatori (6.1%). La scorsa settimana Corrado Formigli aveva interessato 848.000 spettatori (6.8%). Mr. & Mrs. Smith su TV8 con 265.000 spettatori (1.6%), Only Fun Comico Show sul Nove con 605.000 spettatori (3.6%).