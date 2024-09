Ascolti tv, Sciarelli sfonda il tetto del 12% di share e supera Rai1. Giordano sale al 7,2% con il servizio sul "Calippo Tour"

Ascolti tv ieri 18 settembre 2024: Fuori dal Coro migliora rispetto alla scorsa settimana con 826mila spettatori per il 7,2% di share

La seconda puntata de I fratelli Corsaro su Canale 5 è il programma più visto nella prima serata di mercoledì con 1.973.000 spettatori pari al 13.6% di share. Secondo posto per Chi l'ha visto? su Rai3 che sale a 1.742.000 spettatori per il 12.4% di share. La precedente puntata Federica Sciarelli aveva chiuso con 1.387.000 spettatori e (9.6%). Rai1 si accontenta del terzo posto con Simon Coleman - Il salto dell'angelo, che ha appassionato 1.774.000 spettatori pari all’11.6% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 18 settembre 2024 per le altre reti: The Good Doctor su Rai2 con 750.000 spettatori (4.6%), FBI: Most Wanted su Italia 1 con 703.000 spettatori (4.8%), Fuori dal coro su Rete 4 con 862.000 spettatori (7.2%). In questa puntata il programma ha mandato in onda un servizio sul discusso "Calippo Tour", ovvero l'iniziativa di due ragazze giovanissime che promettono sesso orale agli sconosciuti. Il tutto ovviamente viene documentato sui social. La scorsa settimana Mario Giordano aveva ottenuto 768.000 spettatori (6.2%). il documentario Michelangelo su La7 con 438.000 spettatori (2.8%), la partita Paris Saint Germain - Girona di Champions League su TV8 con 624.000 spettatori (3.6%), XXX sul Nove con 382.000 spettatori (2.6%).