Ascolti tv, Stefano De Martino record: Rai1 con Affari Tuoi sbaraglia la concorrenza (aspettando il debutto di Amadeus sul Nove)

Ascolti tv, Affari Tuoi di Stefano De Martino record: Rai1 sbaraglia la concorrenza

L'access prime time di lunedì 16 settembre 2024 segna un nuovo risultato super per Affari tuoi di Stefano De Martino.

Rai1 abbatte il muro dei 5 milioni di spettatori (5.008.000) sfiorando quasi il 25% di share (24,7). Numeri record che sbaragliano la concorrenza con Paperissima Sprint su Canale 5 che tocca quota 2.960.000 (14.6%). Sul fronte dell'intrattenimento nella fascia da segnalare poi Tv8 100% Italia – La Sfida dei Campioni di Nicola Savino che piace a 399.000 spettatori pari al 2%. Sul Nove la nuova stagione di Cash or Trash – Chi Offre di Più? fa 806.000 spettatori (4%). Molto bene infine su RealTime la nuova edizione di Casa a Prima Vista con 730.000 spettatori (3.7%).

Affari Tuoi, Amadeus sul Nove e Striscia la Notizia: la battaglia degli ascolti tv in access prime time sta per scaldarsi

Il game show della prima rete di viale Mazzini è partito dunque fortissimo in questa nuova era con De Martino conduttore. Aspettando la prossima settimana che vedrà scendere in campo Amadeus sul Nove con Chissà chi è (I Soliti Idioti versione Warner Bros Discovery). «Non guardo mai i programmi che ho condotto, sarebbe come guardare cosa fa la tua ex con il nuovo fidanzato», ha detto Ama in occasione della presentazione dei palinsesti del Nove nelle scorse ore a proposito del nuovo Affari Tuoi.

E per lo show di Rai1 tra l'altro dalla prossima settimana ci sarà anche la concorrenza di Striscia la Notizia: il tg satirico di Antonio Ricci è pronto a ripartire con Michelle Hunziker e Nino Frassica che inaugurano la stagione in conduzione.

