Ezio Greggio lascia Striscia la notizia e Mediaset? La risposta del conduttore

Striscia la Notizia sta per tornare: lunedì 23 settembre sarà nuovamente in onda nell'access prime time di Canale 5 in una stagione tv caldissima in cui dovrà sfidare Affari Tuoi di Amadeus, Chissà chi è di Amadeus sul Nove, senza dimenticare i talk show di Rete 4-La7.

Si parte con Nino Frassica e Michelle Hunziker in conduzione. Qualche indiscrezione aveva messo un punto di domanda sulla presenza di Ezio Greggio nel corso della stagione alla guida del tg satirico di Antonio Ricci. Un utente ha chiesto al diretto interessato sui social se avrebbe lasciato il programma che ha fatto la storia di Mediaset e della tv italiana. E lui ha ha fugato ogni dubbio: "Sì, però me ne vado tra 50 anni".

Striscia la Notizia, si parte con Nino Frassica e Michelle Hunziker. Le indiscrezioni sui conduttori

"Nel corso della stagione, lo storico timoniere sarà ancora una volta dietro al bancone del tg satirico al fianco del sodale Enzo Iacchetti”, ha tra l'altro scritto Davide Maggio.

Non solo Frassica-Hunziker e Greggio-Iacchetti, stando alle indiscrezioni l'onore della conduzione di Striscia la Notizia dovrebbe toccare anche a Roberto Lipari e Sergio Friscia. Nel corso della stagione attesa anche per il ritorno di Francesca Manzini e Gerry Scotti.