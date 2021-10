Ascolti TV, Floris con Conte batte la Berlinguer con Corona

Ascolti TV, l'intervento di Conte a DiMartedì è stato seguito da 1.150.000 spettatori contro gli 878mila di #Cartabianca con ospite Mauro Corona

La gara degli ascolti TV ieri sera è stata vinta da 'Digitare il codice segreto' su Rai1 con Neri Marcorè e Gabriele Cirilli. Il film TV ha attirato 4.148.000 telespettatori e uno share del 20,2%. Al secondo posto per gli ascolti TV prima serata si piazza 'Titanic' trasmesso da Canale 5 con 1.770.000 telespettatori e il 12,76% di share, mentre il terzo gradino del podio lo ha conquistato Italia 1 con 'Le Iene Show' seguito da 1.334.000 telespettatori e l'8,69%. A seguire gli altri programmi del prime time: su Rai 2 il film 'The Equalizer 2 - Senza perdono' (1.351.000 telespettatori, share 6,3%); su La7 'DiMartedì' (1.150.000 telespettatori, share 5,78%); su Retequattro 'Fuori dal coro' (965.000 telespettatori, share 5,81%); su Rai3 '#Cartabianca' (878.000 telespettatori, share 4,55%); su Nove il film 'A-Team' (276.000 telespettatori, share 1,3%); su Tv8 il film 'Il cacciatore di ex' (241.000 telespettatori, share 1,1%).

Nell'access prime time 'Soliti Ignoti - Il ritorno' di Rai1 si è aggiudicato gli ascolti TV della fascia con 5.004.000 telespettatori e il 20,76% di share. Su Canale 5 'Striscia la notizia' è stato visto invece da 3.804.000 telespettatori pari al 15,78% di share. Anche nel preserale Rai1 domina con 'L'Eredità' che ha totalizzato 4.140.000 telespettatori e il 22,71% di share contro i 3.355.000 e il 18,94% di 'Caduta libera!' su Canale 5. Nel complesso le reti della Rai hanno conquistato la prima serata, con 8.534.000 telespettatori e il 36,03% di share, e le 24 ore con il 35,98% e 3.364.000 telespettatori. Ai canali Mediaset è andata invece la seconda serata con 4.225.000 telespettatori e il 39,67% di share.