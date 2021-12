Ascolti tv, Fazio sul podio oltre il 10%. Gentili batte Parenzo-De Gregorio

Ascolti tv ieri sera prime time di domenica 19 dicembre

'Soliti Ignoti - Il Ritorno" Speciale Telethon di Rai1 ha conquistato gli ascolti della prima serata con 3.781.000 telespettatori e il 18,6% di share. In seconda posizione per numero di telespettatori Rai3 con 'Che Tempo Che Fa' che ne ha ottenuti 2.448.000 con il 10,4% e, a seguire, 'Che Tempo Che Fa - Il Tavolo' (1.577.000 telespettatori, share 8,8%.

Terzo posto per Canale 5 con la finale di 'All Together Now 4' che è stata seguita invece da 2.031.000 telespettatori pari al 13% di share. Appena fuori dal podio Italia1 con 'Freedom - Oltre il confine', visto da 900.000 telespettatori pari al 4,6% di share.

Su Rai2 'N.C.I.S. Los Angeles' ha interessato 983.000 telespettatori con il 4,1% e, a seguire, 'N.C.I.S. New Orleans', 752.000 con il 3,4%. Su Retequattro 'Controcorrente Prima Serata' ha totalizzato 634.000 telespettatori e il 3,5% di share e su Nove 'Tel chi el telùn' ne ha registrati 510.000 con il 2,4%. La7 con 'Tut - Il destino di un faraone' ha segnato l'1,6% di share con 272.000 telespettatori mentre Tv8 chiude la classifica con 'Family Food Fight', visto da 226.000 telespettatori pari all'1,1% di share.

Access prime time

Canale 5 con 'Speciale Tg5 - Francesco e gli invisibili' ha ottenuto 2.992.000 telespettatori e uno share del 12,58%. Nel preserale Rai1 con 'L'Eredità Weekend' ha totalizzato 4.242.000 telespettatori e il 21,33%, mentre Canale 5 con 'Caduta libera! Il weekend' ne ha conquistati 3.087.000 con il 15,72% di share.

Su Rete 4 Controcorrente ha raccolto 908.000 spettatori (3.9%), nella prima parte, e 706.000 spettatori (3%), nella seconda parte. Su La7 In Onda ha raccolto 699.000 spettatori con il 2.9%. Su Tv8 Quattro Ristoranti ha interessato 462.000 spettatori pari al 2% di share. Sul Nove Little Big Italy ha convinto 322.000 spettatori con l’1.4%.

Daytime pomeridiano

Su Rai1 'Domenica In' per Telethon ha registrato nella prima parte 3.226.000 telespettatori e il 19,79%, e nella seconda 2.860.000 e il 19,39% di share. Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.583.000 spettatori con il 15.7%. Dalle 13.58 alle 16.50, Amici di Maria De Filippi ha raccolto 3.070.000 spettatori (20%).

A seguire – dalle 16.50 alle 17.48 – Verissimo ha appassionato 2.508.000 spettatori con il 17.2%. Su Rai2 – dalle 13.29 alle 14.29 – la Coppa del Mondo di Sci ha raccolto 1.003.000 spettatori pari al 6.1%. Un Natale Molto Bizzarro ha raccolto 437.000 spettatori con il 2.9%. Il Natale che ho Dimenticato raccoglie 695.000 spettatori e il 4.8%.

Su Italia1 Lucifer raccoglie 300.000 spettatori (1.9%), nel primo episodio, 293.000 spettatori (2%), nel secondo episodio, 357.000 spettatori (2.5%), nel terzo episodio, e 512.000 spettatori (3.4%), nel quarto episodio. Su Rai3 l’appuntamento con i TGR ha interessato 2.233.000 spettatori con il 13.3%. Mezz’ora in Più ha ottenuto 1.164.000 spettatori con il 7.6% mentre Mezz’ora in Più Il Mondo che Verrà ha ottenuto 846.000 spettatori con il 5.9%.