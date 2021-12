MediaTech

Lunedì, 27 dicembre 2021 Ascolti tv, Angelina Jolie batte Martina Stella con Maleficent in prima serata La Rai vince in prima serata con il 34.9% di share e nell'intera giornata con il 34.4%, mentre Mediaset s'impone in seconda serata con il 36.06% di share