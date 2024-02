Ascolti tv, Fazio: 22% con lo speciale Mediaset su Costanzo in seconda serata

Ascolti tv ieri 20 febbraio 2024: l'omaggio a Maurizio Costanzo condotto da Fabio Fazio su Canale 5 in seconda serata arriva a 1,9 milioni di spettatori (21,97%)

Fabio Fazio si conferma il re degli ascolti tv con lo speciale su Maurizio Costanzo andato in onda ieri in seconda serata su Canale 5 e condotto insieme a Maria de Filippi. Il programma ha raggiunto 1,9 milioni di spettatori per il 21,97% di share. Una cifra enorme se pensiamo che la trasmissione è iniziata dopo le 23. 'O fratacchione, come lo ha definito simpaticamente il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca, ha mostrato ancora una volta di che cosa è capace.

E sul palco del Teatro Parioli in Roma è riuscito a portare, tutti insieme, pezzi da 90 come Renzo Arbore, l’amica Mara Venier, Carlo Verdone, Massimo Lopez, Paolo Bonolis e Rosario Fiorello, ma anche Enrico Mentana, Michele Santoro, Platinette, Rita Dalla Chiesa e Luciana Littizzetto. Giorgia si è poi esibita sulle note di "Se Telefonando", brano firmato da Costanzo, De Chiara e Morricone.

Durante la serata sono stati numerosi i video e messaggi da parte di importanti personalità per condividere i loro ricordi legati a Costanzo.

Anche Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, è intervenuto nella trasmissione e ha colto l'occasione per corteggiare Fazio, anche non troppo velatamente: "Fabio, quando tu verrai finalmente da noi, anch’io sento di avere l’intuizione che potrai diventare “quotidiano”, l’intuizione che mio papà aveva avuto con Maurizio. Quindi, se vuoi, noi siamo qua". "Eh, io ho appena iniziato sul Nove. - ha risposto Fazio - Però, Pier Silvio, nel caso, ne parliamo fra qualche anno".